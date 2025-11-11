Haberler

Nijerya'da Eski Bakan Timipre Sylva Hakkında Yolsuzluk Tutuklama Emri

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, eski Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva'nın 14 milyon dolar tutarında yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Sylva, devlete ait fonları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarıldığını bildirdi.

EFCC Sözcüsü Dele Oyewale, yaptığı yazılı açıklamada, Sylva'nın "14 milyon 859 bin 257 dolar tutarındaki fonu zimmetine geçirmek ve komplo kurmakla" suçlandığını belirtti.

Oyewale, söz konusu meblağın, Nijerya İçerik Geliştirme ve İzleme Kurulu tarafından Atlantic International Refinery and Petrochemical Limited şirketine, bir rafineri inşa edilmesi amacıyla aktarılan fonların bir parçası olduğunu öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, 6 Kasım 2025'te Lagos'taki Federal Yüksek Mahkemeden Sylva'nın tutuklanması için yakalama emri alındığı bildirildi.

EFCC, Sylva'nın yerini bilenlerden, kurumun ülke genelindeki bölge müdürlükleriyle ya da en yakın polis birimiyle iletişime geçmesini istedi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
