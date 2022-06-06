Nijerya'da emekli askerler operasyonlarda yeniden görevlendirilecek - Haberler

Nijerya ordusu, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı düzenlenecek operasyonlar için emekli askerlerin yeniden görevlendireceğini bildirdi.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Yahaya, yaptığı açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı ordunun elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirti.

Yahaya, ordunun, anayasal görevini yerine getirme yolunda eski mensuplarının paha biçilmez katkılarına hala açık olduğunu söyledi.

Ülkede operasyonlar için emekli askerlerin yeniden görevlendirileceğini aktaran Yahaya, "Şüphesiz, bu askerlerin deneyimleri ve uzmanlığı, sayısız operasyonlarımızda ve ordunun etkinliğini arttırmada önemli olacak." ifadesini kullandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, dün kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere düzenlediği saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.