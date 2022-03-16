Nijerya'da elektrik kesintisi üçüncü gününde devam ediyor

Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi üçüncü gününde sürüyor.

Ülkede 14 Mart'ta elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşünün ardından elektrik kesildi.

Başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Abia, Enugu, Anambra, Ebonyi ve Imo eyaletlerine dün birkaç saatliğine elektrik verilirken ülke geneline dün geceden bu yana elektrik hizmeti sağlanamıyor.

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğü, voltaj düşüşünün nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Nijerya'da 14 Mart'ta yerel saatle 10.40'ta elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle elektrik kesilmişti.