Nijerya'da elektrik kesintisi 11 saati aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 11 saatten fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.40'ta elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle "tam sistem çökmesi" yaşandığı belirtildi.

Ülkenin çoğu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğü, voltaj düşüşünün nedenin araştırıldığı kaydedildi.