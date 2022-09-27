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Nijerya'da ele geçirilen 1,8 ton kokain imha edildi

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Nijerya'da ele geçirilen 1,8 ton kokain imha edildi

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA), ülkenin ticari merkezi Lagos'ta ele geçirilen 1,8 ton kokainin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA), ülkenin ticari merkezi Lagos'ta ele geçirilen 1,8 ton kokainin imha edildiğini bildirdi.

NDLEA Sözcüsü Femi Babafemi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede geçen hafta Lagos'un İkorodu bölgesindeki bir depoda operasyonla ele geçirilen 1,8 ton kokainin ateşe verilerek imha edildiğini belirtti.

NDLEA, geçen hafta Lagos'ta düzenlediği bir operasyonda 10 valiz ve 13 davulun için saklanan 1,8 ton kokaini ele geçmişti. Operasyonda bir Jamaikalı ve 4 Nijeryalı yakalanmıştı.

NDLEA, bu operasyonu "uyuşturucu kartellerine tarihi bir darbe ve oyunun değiştiğini fark etmezlerse hepsinin çökeceğine dair güçlü bir uyarı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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