Nijerya'da ECOWAS'a karşı protesto düzenlendi

Nijerya'da, darbenin yaşandığı komşu ülke Nijer'e yönelik Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı protesto düzenlendi. Kano eyaletinde bir araya gelen yüzlerce protestocu Nijer bayrakları taşıyarak, ECOWAS ve Nijerya hükümeti aleyhine, 'Nijer komşumuzdur', 'Nijer'e karşı savaş adaletsizliktir', 'Bu Batılıların işidir' ve 'İstediğimiz adalettir' sloganları attı.

Nijerya'da, darbenin yaşandığı komşu ülke Nijer'e yönelik Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı protesto düzenlendi.

Kano eyaletinde bir araya gelen yüzlerce protestocu Nijer bayrakları taşıyarak, ECOWAS ve Nijerya hükümeti aleyhine, "Nijer komşumuzdur", "Nijer'e karşı savaş adaletsizliktir", "Bu Batılıların işidir" ve "İstediğimiz adalettir" sloganları attı.

Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da 10 Ağustos'ta düzenlediği zirvede Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış, cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.