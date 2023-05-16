Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 38 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fungzai köyü yetkilisi Ephraim Sariyem, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin gece Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerinde saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sariyem, Fungzai köyündeki saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 evin de kundaklandığını söyledi.

Kubwat köyündeki saldırıda da 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Sariyem, çok sayıda kişinin yaralandığını, birçok evin de yandığını ifade etti.

Plateau Valisi Simon Lalong, saldırıyı kınayarak "kriz tüccarlarının" ve suçluların, eyaleti acı ve ıstırap dolu karanlık günlere geri döndürmek için bir başka girişimi olarak nitelendirdi.

Lalong, eyalet hükümetinin, faillerin yargılanması için elinden gelen her şeyi yapacağı sözünü verdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.