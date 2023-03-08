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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü

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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Kaduna ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Agwa bölgesine gelen kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda, aralarında hamile kadının bulunduğu 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan da eyaletin Birnin Gwari bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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