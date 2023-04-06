Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 46 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 46 köylü yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Otukpo Bölge Başkanı Bako Eje, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletinin Otukpo bölgesindeki Umogidi köyüne saldırı düzenlendiğini belirtti.

Eje, saldırının ardından 46 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydederek, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.