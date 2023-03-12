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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zangon Kataf bölge yetkilisi Francis Sani, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Zangon Kataf'ta silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Sani, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Sani, saldırı nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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