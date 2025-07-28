Nijerya'da Düzenlenen Operasyonlarda 45 Terörist Öldürüldü
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen askeri operasyonlar sonucunda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Ülkedeki güvenlik güçleri, terör örgütlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 45 terörist öldürüldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve ordu işbirliğinde Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi, onlarca terörist yaralı şekilde kaçtı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.