Nijerya'da Doktorların Uyarı Grevi Askıya Alındı

Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları uyarı grevini, hükümetin taahhütleri üzerine askıya aldıklarını duyurdu. Hükümetin taleplerin karşılanması için iki haftalık süre vermesi grevin sona ermesine yol açtı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan yazılı açıklamada, ülkede başlatılan uyarı grevinin, federal hükümetin talepleri karşılamaya yönelik taahhütlerde bulunmasının ardından askıya alındığı belirtildi.

Grevin, hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar doğrultusunda sona erdirildiği aktarılan açıklamada, NARD'ın olağanüstü Ulusal Yürütme Konseyi toplantısında aldığı karar gereği, hükümete taleplerin tam olarak uygulanması için iki haftalık süre tanındığı ifade edildi.

Ülke genelindeki kamu hastanelerinde çalışan doktorların geçen hafta başlattığı uyarı grevi nedeniyle sağlık hizmetleri aksarken, hasta yükü büyük ölçüde uzman hekimler ve diğer sağlık personeli tarafından karşılandı.

NARD'ın talepleri arasında 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitim Fonu ödemelerinin derhal yapılması, maaş artışına ilişkin beş aylık alacakların ödenmesi, 2024 yılı ekipman ödeneği ve uzmanlık ödeneklerinin düzenli olarak ödenmesi ile kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi yer alıyor.

