Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Nijerya'da Doktorlardan 3 Günlük Grev

Nijerya'da Doktorlardan 3 Günlük Grev
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'ndeki kamu hastanelerinde görevli doktorlar, maaş ödemeleri ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 3 günlük greve başladı. Yerleşik Doktorlar Birliği Başkanı, hükümeti talepleri karşılamaması durumunda süresiz grev yapma ihtimali konusunda uyardı.

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde bulunan kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 günlük greve başladı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. George Ebong, yaptığı yazılı açıklamada, 3 günlük grev kararının, Birliğin üst düzey yetkilileriyle yapılan olağanüstü toplantı sonrasında alındığını bildirdi.

Ebong, hükümetin talepleri karşılamaması durumunda süresiz greve gitme seçeneğini de değerlendirdiklerini belirtti.

100'den fazla doktorun herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığını da ifade eden Ebong, bu işten çıkarmaları "insanlık ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Grev nedeniyle kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade belirtildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

Meclis'teki Sırrı Süreyya Önder taziyesine katılmayan bir isim var
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.