Nijerya'da doktorlar uyarı grevini askıya aldı

Nijerya'da doktorlar, maaşların ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarına karşı başlattıkları uyarı grevini, hükümetle mutabakat zaptı imzalanmasının ardından askıya aldı.

Nijerya'da doktorlar, maaşların ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarına karşı başlattıkları uyarı grevini, hükümetle mutabakat zaptı imzalanmasının ardından askıya aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Emeka Orji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların hükümetle mutabakat zaptı imzalamasının ardından grevi askıya aldıklarını belirtti.

Orji, mutabakat kapsamında doktorların bugünden itibaren iş başı yaptıklarını kaydetti.

Mutabakat kapsamında yapılacak ilerlemenin 2 Haziran'a kadar gözlemleneceğini vurgulayan Orji, buna göre sonraki eylem planını belirleyeceklerini söyledi.

5 günlük "uyarı grevi" başlatılmıştı

Çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen doktorlar, greve gitmeden önce hükümete 2 haftalık süre vermiş ve süre 13 Mayıs'ta sona ermişti.

Doktorlar, maaşların ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek 17 Mayıs'ta 5 günlük "uyarı grevi" başlatmıştı.

Hükümet ise doktorların iş kanununun öngördüğü şekilde 21 günlük bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle grevi yasa dışı ilan etmişti.

Bunun üzerine hükümet ile doktor temsilcileri arasında uzlaşma sağlamak üzere müzakere başlatılmıştı.

Hükümet ve doktor temsilcileri arasında 20 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalamıştı.

Doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.