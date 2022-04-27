Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek - Haberler

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Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı öncesi tüm adaylardan uyuşturucu testi yaptırmalarının isteneceği bildirildi.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı öncesi tüm adaylardan uyuşturucu testi yaptırmalarının isteneceği bildirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) Başkanı Tuğgeneral Buba Marwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde tüm adaylara uyuşturucu testi yapılacağını belirtti.

Uyuşturucu kullanımının ülke genelindeki güvensizlik durumunu artıran bir faktör olduğunun altını çizen Marwa, kamu görevlilerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaya başlanmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Marwa, "Daha önce de söyledim ve 2023'te kamu görevine başlayacak politikacıların uyuşturucu testi için gelmeleri gerektiğini tekrarlamak istiyorum." dedi.

Nijerya'da, kamu yetkilileri arasında ciddi uyuşturucu kaçaklığı ve kullanımını olduğu iddia ediliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Nijerya, Kamu, Güncel, Haberler

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