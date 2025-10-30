Haberler

Nijerya'da Darbe Girişiminde Bulunan 42 Asker Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da, darbe girişiminde bulunmaya çalıştıkları iddia edilen 42 asker gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ederken, hükümet darbe planlandığına dair iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, darbe girişiminde bulunmaya çalıştıkları iddia edilen 42 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, darbe girişimine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Yetkili, şimdiye kadar 42 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, "Katılımın derinliğini ve yalnızca tartışmaların ötesinde somut bir plan olup olmadığını tespit etmek için sorgulanıyorlar." dedi.

Darbe girişimi iddiası

Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül'de aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili ise bu askerlerin, ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtmişti.

Hükümet ise Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu duyurmuştu.

Tinubu, 24 Ekim'de Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey komutanları değiştirmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı

Ankara'da gözlerin çevrildiği Terörsüz Türkiye zirvesi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Gebze'deki faciada yan binadaki komşu konuştu: 4,5 ay önce CİMER'e şikayet oluşturduk

Göz göre göre gelmiş! Faciadan önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.