Nijerya'da Çiftçiler ve Fulaniler Arasındaki Çatışmada 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlerde yer verilen çobanların iddiasına göre, silahlı kişiler, Benue eyaletine bağlı Ukum bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ukum bölge yetkilisi Iyorkyaa Kaave, yaptığı açıklamada, saldırının "sebepsiz ve yerli çiftçileri yerlerinden etmeye yönelik hesaplanmış bir gündemin parçası" olduğunu belirtti.

Öte yandan, Nijer Eyaleti Valisi Umaru Bago, son zamanlarda komşu Benue ve Plateau eyaletlerinde artan saldırılar nedeniyle Nijer eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine düzenlediği saldırılarda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.