Nijerya'da cezaevine düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis öldü Güncel Haberler Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir cezaevine yönelik bombalı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir cezaevine yönelik bombalı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, İdemili North bölgesindeki cezaevine gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını ve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İkenga, "Saldırıdan polis tesisindeki binalar da etkilendi." ifadesini kullandı. İkenga, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşma başlatıldığını belirterek, halka itidal çağrısında bulundu. Ülkede, şubatta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi silahlı saldırıların artması dikkati çekiyor. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Güncel Haberler

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