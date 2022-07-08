Nijerya'da cezaevinden firar eden 33 Boko Haram üyesi aranıyor - Haberler

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Nijerya'da cezaevinden firar eden 33 Boko Haram üyesi aranıyor

AA - Adam Abu - Güncel
Nijerya'da cezaevinden firar eden 33 Boko Haram üyesi aranıyor

Nijerya'da başkenti Abuja yakınlarında 5 Temmuz gecesi bir cezaevine düzenlenen saldırının ardından, buradan firar eden terör örgütü Boko Haram'ın 33 üyesinin arandığı bildirildi.

Nijerya'da başkenti Abuja yakınlarında 5 Temmuz gecesi bir cezaevine düzenlenen saldırının ardından, buradan firar eden terör örgütü Boko Haram'ın 33 üyesinin arandığı bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, 5 Temmuz gecesinde Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırının ardından Boko Haram üyesi 33 teröristin arandığı belirtildi.

Cezaevine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi ve dört mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

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