Nijerya'da Çete Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası birçok kişi de kaçırıldı. Ülkede çeteler ve terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Tofa bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kaçırıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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