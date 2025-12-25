Haberler

Nijerya'da bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak bölgede Boko Haram terör örgütünün benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde dün bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün eyaletin Gambarou bölgesinde bulunan merkez camide akşam namazı için toplanan cemaate yönelik düzenlenen intihar saldırısındaki ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

Daso, 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını aktaran Daso, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede terör örgütü Boko Haram benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
