Nijerya'da Bomba Üretim Tesisi İmha Edildi

Nijerya'da Bomba Üretim Tesisi İmha Edildi
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Nijerya'nın Anambra eyaletinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda bir bomba üretim tesisi imha edildi. Operasyon, bazı ayrılıkçı gruplara ait bir suç kampında gerçekleştirildi, çok sayıda el yapımı patlayıcı da ele geçirildi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, bomba üretim tesisi imha edildi.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı yazılı açıklamada, ordu, polis ve yerel gönüllü güvenlik görevlilerinden oluşan ortak bir ekip tarafından eyaletin Isseke kasabasında faaliyet gösteren bir suç kampına operasyon düzenlediğini belirtti.

İkenga, "Yerel bomba üretim tesisi imha edildi, farklı türlerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi ve imha edildi." ifadesini kullandı.

Söz konusu kampın, bazı ayrılıkçı gruplara ait olduğunu belirten İkenga, güvenlik güçlerinin son iki yıldır erişemediği bu alanın, grupların bölgedeki son direniş noktalarından biri olduğunu kaydetti.

İkenga, operasyon sırasında kamp çevresine yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda yolun bir kısmının zarar gördüğünü kaydederek, patlayıcının, güvenlik güçlerinin kampa ulaşmasını engellemek amacıyla yerleştirildiğini aktardı.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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