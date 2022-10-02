Nijerya'da bölge şefini kaçıran 4 kişiye müebbet hapis cezası Güncel Haberler Nijerya Federal Mahkemesi, Ondo eyaletinde bölge şefini kaçıran 4 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Nijerya Federal Mahkemesi, Ondo eyaletinde bölge şefini kaçıran 4 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Yargıç Aderemi Adegoroye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2015'te Ondo eyaletinde bölge şefini kaçıran Lucky Smart, Abraham Mike, John Felix ve Roson Anufa Amory'nin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Adegoroye, 4 kişiye ayrıca para cezası verildiğini ifade etti. Silahlı kişiler, kaçırdıkları bölge şefinin serbest bırakması karşılığında 100 milyon naira (yaklaşık 4,3 milyon TL) istemişti. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

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