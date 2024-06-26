Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ saldırıları nedeniyle 4,8 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk eden 4,8 milyon kişi, ciddi açlık riskiyle karşı karşıya.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca kişi, sığındıkları bölgelerde hem gıda hem de barınma sorunu yaşıyor.

Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve kamplara sığınanlar, yeterli gıda bulamadıkları için açlıkla başa çıkmaya çalışırken özellikle çocuklar, yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya.

Bölgedeki çiftçiler, terör saldırıları nedeniyle tarlaya gidemezken Borno'ya bağlı Rann bölgesi gibi yerlerdeki filler, tarlalarda ekinlere zarar veriyor.

Çocuklardaki yetersiz beslenme oranları büyük endişe kaynağı

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, yaptığı açıklamada, Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinin, devam eden terör olaylarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

BM Koordinatörü Fall, saldırılar nedeniyle bu eyaletlerde ciddi açlık riskiyle karşı karşıya olan kişi sayısının 4,8 milyon olduğunu; bunun, son 7 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

Fall, yağmur sezonu olan haziran, temmuz ve ağustos aylarında olunması nedeniyle bölgedeki gıda sorununun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Altı ay içerisinde 5 yaşın altındaki yaklaşık 1,5 milyon çocuğun, akut yetersiz beslenmeye maruz kalacağının tahmin edildiğini belirten Fall, bu çocukların yarısının, zamanında tedavi görmemesi ve beslenme desteği almaması durumunda akut yetersiz beslenme ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çekti.

Fall, "Bölgede çocuklarda yetersiz beslenme oranları büyük endişe kaynağı." diye konuştu.

Her gün ortalama 10-12 çocuk beslenme yetersizliğinden tedaviye alınıyor

Rann bölgesinde Akut Yetersiz Beslenme Toplum Yönetimi Hizmet Sağlayıcısı Abiso Sheikh Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gıda sorunlarının ciddi olduğunu ancak çocukların durumunun daha kötü olduğunu söyledi.

Hassan, Borno'daki yetersiz beslenme sorunlarının, bir önceki yıla kıyasla oldukça arttığını belirterek Rann'da, akut beslenme yetersizliği nedeniyle yapılan başvurularda artış görüldüğünü ifade etti.

Rann'da her gün ortalama 10-12 çocuğun beslenme yetersizliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Hassan, "Anneler yeterli gıda bulamadıkları için çocuklarını doğru düzgün emziremiyor. Bu nedenle çocuklar yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalıyor." dedi.

Hassan, uluslararası kuruluşlarının yardımlarıyla çocuklara hazır gıdaların dağıtıldığını ancak bu gıdaların yakında biteceğini, ailelerin yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Yetersiz beslenme sorunu nedeniyle çocuğunu hastaneye getiren 20 yaşındaki Hadiza Saleh, Rann'da çektikleri en büyük sıkıntılardan birinin gıda sorunu olduğunu anlattı.

Saleh, çocuğunun her gün hastalandığını belirterek "Biz sıtma sanıyorduk ancak hastanede, çocuğumun yetersiz beslenme nedeniyle hastalandığını söylediler." dedi.

Emziren bir anne olarak günde bir öğün yemeği zor bulduğunu söyleyen Saleh, hükümete ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

BM'den 306 milyon dolar yardım çağrısı

BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki gıda güvencesizliğiyle mücadele kapsamında gelecek 6 ay için 306,4 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Fonun bölgede açlık riski karşı karşıya olan 4 milyondan fazla kişi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, bu miktarın 2,8 milyonunun gıda yardımı ve 2,2 milyonunun acil tarım için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu fonun, felaketlerin önlenmesine ve hayat kurtarmaya yardımcı olunacağı ifade edildi.