Nijerya'da Boko Haram Üyelerinin Toplu Yargılaması Yeniden Başladı

Nijerya'da yakalanan terör örgütü Boko Haram üyelerinin toplu yargılanmasına yeniden başlandığı bildirildi. Adalet Bakanı ve Başsavcı Lateef Fagbemi, yargı sürecinin devam ettiğini ve hükümetin aldığı mahkumiyet kararlarını açıkladı.

Nijerya'da yakalanan terör örgütü Boko Haram üyelerinin toplu yargılanmasına yeniden başlandığı bildirildi.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Lateef Fagbemi, yeniden başlayan yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan Boko Haram üyelerinin toplu yargılanmasının ilk aşamasına 2017'de başlandığını hatırlatan Fagbemi, bu süre zarfında hükümetin davalarda 366 mahkumiyet kararı aldığını, 896 kişinin ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını kaydetti.

Yargılama sürecinde 61 davanın duruşmalarının da ertelendiğini aktaran Fagbemi, "Bu (yeniden başlayan yargı süreci), Nijerya'nın ve Nijeryalıların güvenliğini ve emniyetini sağlama yolculuğunda ileriye doğru atılmış bir başka adımdır." dedi.

Terör örgütü Boko Haram üyelerinin toplu yargılanmasına, Kovid-19 nedeniyle 2020'de ara verilmiş, yargılamanın Aralık 2022'de yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.