Nijerya'da Boko Haram üyelerini finanse eden 4 kişi hapis cezasına çarptırıldı

Nijerya'da Boko Haram üyelerini finanse ettikleri gerekçesiyle 4 kişi hapisle cezalandırıldı. Ülkede dün yeniden başlayan Boko Haram üyelerinin toplu yargılanması sürüyor. Mahkeme, teröristleri finanse ettiği iddia edilen 4 kişiyi suçlu bularak hapse mahkum etti. Sanıklardan birisi 40 yıl, diğerleri 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerini finanse ettikleri gerekçesiyle 4 kişi hapisle cezalandırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede dün yeniden başlayan Boko Haram üyelerinin toplu yargılanması sürüyor.

Mahkeme, teröristleri finanse ettiği iddia edilen 4 kişiyi suçlu bularak hapse mahkum etti.

Sanıklardan birisi 40 yıl, diğerleri 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Boko Haram üyelerinin toplu yargılanması

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan Boko Haram üyelerinin 2017'de başlayan toplu yargılanmasına Kovid-19 nedeniyle 2020'de ara verilmişti. Ülkede uzun aranın ardından dün Boko Haram üyelerinin toplu yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.