Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden hala haber alınamıyor

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden halen haber alınamıyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden halen haber alınamıyor.

Teröristlere karşı yürütülen Hadin Kai operasyonu komutanlarından Albay Obinna Ezuipke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nisan 2014'te Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 3'ünün daha kurtarıldığını belirtti.

Ülkede halen öğrencilerden 98'inin Boko Haram'ın rehininde olduğunu kaydeden Ezuipke, "Umudumuzu kaybetmedik. Onları mutlaka bulacağız." dedi.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.