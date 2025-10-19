Haberler

Nijerya'da Boko Haram Saldırısında 7 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi, yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
