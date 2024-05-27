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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü, 160 kişi kaçırıldı

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Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi kaçırıldı. Saldırıda evler kundaklandı ve gıda ürünleri gasp edildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Kuchi bölgesine motosikletle gelen teröristler saatlerce süren saldırı düzenledi.

Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de kaçırıldı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, teröristler bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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