Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kadın kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kadın kurtarıldı.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, Nijerya ile Nijer ve Kamerun sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Dole, operasyonlar kapsamında Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram üyelerinin rehin aldığı 6 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 37 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade eden Dole, örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini aktardı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), daha önce operasyonlarda 100'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.