Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 30 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 30 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, asker, Borno eyaletinin Ndufu ve Musiri köylerinde Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, Boko Haram'ın rehin aldığı 30 kişi kurtarıldı.

Çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, teröristlerin kampları imha edildi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.