Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 131 sivil kurtarıldı

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda, örgüt üyelerince rehin alınan 131 sivil kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun son iki haftada Borno eyaletinde Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 131 sivilin kurtarıldığını kaydederek, bu kişilerin sağlık kontrolü için ordunun sağlık tesislerine sevk edildiğini bildirdi.

Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 510 teröristin orduya teslim olduğunu aktaran Danmadami, 40 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Danmadami, operasyonlarda 25 terörist ile örgüte lojistik destek sağlayan 8 kişinin yakalandığı ve teröristlere ait mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.