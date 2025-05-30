Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Operasyon: 60 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Operasyon: 60 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen hava ve kara operasyonlarında, terör örgütü Boko Haram'a yönelik olarak 60 terörist öldürüldü. 2023'ten bu yana, bu tür operasyonlarda 13 bin 543 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 60 terörist öldürüldü.

Ordu Sözcüsü Onyinyechi Anele, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Bita bölgesinde sabah erken saatlerde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Anele, operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, 2023'ten bu yana Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütleriyle mücadelede 13 bin 543 teröristin öldürüldüğünü, binlercesinin de orduya teslim olduğunu açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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