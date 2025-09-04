Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Hava Operasyonu: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno'daki Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonda 15 Boko Haram teröristinin öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonda, örgütün kilit yapılarının yok edildiğini belirten Ejodame, teröristlere önemli kayıplar verdirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.