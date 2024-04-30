Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyonlarda 6 Terörist Teslim Oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu.

Askeri Kamu Bilgilendirme Sorumlusu Abdullahi Abubakar, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar sürdüğünü belirtti.

Abubakar, operasyonlarda Boko Haram'ın 6 üyesinin orduya teslim olduğunu kaydetti.

Bölgede saklanan teröristlerin orduya teslim olması çağrısında bulan Abubakar, "Çad Gölü Havzası'nda kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki kararlılığımızı yineliyoruz ve teröristleri teslim olanların yolunu izlemeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.