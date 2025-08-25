Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonu: 35 Terörist Etkisiz Hale getirildi

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 35'ten fazla Boko Haram teröristi etkisiz hale getirildi. Operasyon ordunun teröristlerin hareket serbestisini engelleme çabaları kapsamında gerçekleştirildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 35'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan yazılı açıklamada, ordunun Kamerun sınırındaki Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 35'ten fazla teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ordunun savaş alanına hakim olmak ve "teröristlerin hareket serbestisini engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı" ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

