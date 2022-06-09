Nijerya'da bir yetimhanedeki 75 çocuk işkenceden kurtarıldı - Haberler

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Nijerya'da bir yetimhanedeki 75 çocuk işkenceden kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da bir yetimhanedeki 75 çocuk işkenceden kurtarıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir yetimhanede işkence gördükleri tespit edilen 75 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir yetimhanede işkence gördükleri tespit edilen 75 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya İnsan Kaçakçılığı Ulusal Ajansı (NAPTIP) Halkı Aydınlatma Direktörü Josiah Emerole, yaptığı açıklamada, Abuja'da bir yetimhaneye düzenlenen operasyonla 75 çocuğun işkenceden kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılan çocukların 13-18 yaşları arasında olduğunu aktaran Emerole, çocukların taciz ve kötü muamele gördüğünü söyledi.

Emerole, kurtarılan çocukların rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

AA / Adam Abu - Güncel

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