Nijerya'da Bir Teknenin Alabora Olması Sonucu En Az 17 Çocuk Yaşamını Yitirdi

ABUJA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 çocuk yaşamını yitirdi.

ABUJA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde aşırı yüklü bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 çocuk yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sokoto'nun Shagari yerel yönetim bölgesi başkanı Aliyu Dantani, Çarşamba günü Xinhua'ya telefon üzerinden verdiği demeçte, olayın Salı günü bölge yakınlarındaki bir çalılıktan yakacak odun toplamaya giden onlarca çocuğu taşıyan teknenin nehirde alabora olması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Dantani, aşırı yüklü teknenin nehrin ortasında alabora olduğunu aktardı. Kurtarma çalışmaları yerel yetkililerin bilgilendirilmesinden kısa süre sonra başladı.

Dantani, 17 çocuğun cansız bedeninin yerel dalgıçlar tarafından çıkarıldığını ve cenazelerin Salı günü öğleden sonra gerçekleştiğini söyledi.

Çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu belirten Dantani, kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada bazı yolcuların yüzerek kurtulduğunu bildirdi. Dantani, kaç kişinin kayıp olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da tekne kazaları, özellikle pek çok insanın günlük faaliyetleri için su taşımacılığına ihtiyaç duyduğu kırsal bölgelerde yaygın olarak meydana geliyor. Teknelerin aşırı yüklenmesi ve bakımsız kalması, bu tür olayların arkasındaki temel nedenler olarak gösteriliyor.