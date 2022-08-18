Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu Güncel Haberler Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, yaptığı açıklamada, polisin, Benin şehrinde bir tapınağa baskın düzenlediğini belirtti. İwegbu, baskında aralarında 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 20 kişinin mumyalanmış cesedinin bulunduğunu kaydetti. Olaya ilişkin 3 kişinin yakalandığını aktaran İwegbu, kaçan diğer zanlıların bulunması için bölgede yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Nijerya'da büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Halkla İlişkiler Nijerya Güncel Haberler

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