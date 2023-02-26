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Nijerya'da bir pazarda yangın çıktı

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Nijerya'da bir pazarda yangın çıktı

Nijerya'nın Borno eyaletindeki en büyük pazarda çıkan yangında yüzlerce dükkan ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Nijerya'nın Borno eyaletindeki en büyük pazarda çıkan yangında yüzlerce dükkan ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki en büyük pazarda gece saatlerde çıkan yangın yüzlerce dükkan ve işyerini küle çevirdi.

Polis, yaklaşık 35 yıl önce kurulan pazarda yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

İtfaiye, yangını kontrol altına aldı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, işyerleri zarar görenlere hükümetin maddi destek sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Güncel Haberler

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