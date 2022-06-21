Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title