Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 25 kişi kaçırıldı

Nİijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 25 kişi kaçırıldı.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Eyaleti Başkanı Rahip Joseph Hayab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenmeyen silahlı kişilerce eyaletin Chikun bölgesindeki Bege Vaftiz Kilisesi'nde ibadet edenlere saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hayab, saldırıda en az 25 kişinin kaçırıldığını aktararak, "Silahlı saldırganlar, 40 kişiyi kaçırdı, daha sonra 15 kişi kaçtı." dedi.

Ocaktan bu yana eyaletteki ibadethanelere yönelik saldırıların arttığına işaret eden Hayab, "Bu saldırılar, suçlular tarafından gerçekleştiriliyor ve özellikle dini bir amaç taşımıyor. Bu yıl Kaduna'daki kiliselere daha fazla saldırı oldu ancak bu saldırganlar suçlu." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi hayatını kaybetmiş, 746 kişi kaçırılmıştı.