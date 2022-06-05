Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi öldü - Haberler

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Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi öldü

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Kogi eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı, masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Akeredolu, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA / Adam Abu - Güncel

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