Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı - Haberler

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Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.

Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.

Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA / Adam Abu - Güncel

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