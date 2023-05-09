Nijerya'da bir kadın, kendisini zorla evlendirmeye çalışan babasına dava açtı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kadın, kendisini tanımadığı bir kişiyle evlendirmeye çalışan babasına dava açtı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kadın, kendisini tanımadığı bir kişiyle evlendirmeye çalışan babasına dava açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Kaduna eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Fatima Aliyu, babasının kendisini zorla evlendirmeye çalıştığı iddiasıyla Şeriat Mahkemesine başvurdu.

Avukatı, Fatima Aliyu'nun zaten sevdiği biri olduğunu ancak babasının onu bir yabancıyla evlendirmeye çalıştığını söyledi.

Aliyu'nun babası ise mahkemeye, kendi ebeyevnleri hayattayken kızı için damadı seçtiklerini ve onların isteklerine saygı duymak istediğini belirtti.

Yargıç Malam Aiyeku Abdulrahman, babanın kızı için bir koca seçme hakkına sahip olmasına rağmen zorla evliliğin teşvik edilmediğini söyledi.

Babaya, çocuğuna karşı sabırlı olmasını tavsiye eden Abdulrahman, "Evlenmek istediği kişiyi size tanıtmasına izin verin ve eğer onun dininden ve karakterinden memnun kalırsanız, evlenmesine izin verirsiniz." dedi.