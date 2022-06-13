Nijerya'da bir haftada 10 kişide maymun çiçeği vakası görüldü - Haberler

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Nijerya'da bir haftada 10 kişide maymun çiçeği vakası görüldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da bir haftada 10 kişide maymun çiçeği vakası görüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir haftada 10 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir haftada 10 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir haftadaki testlerde maymun çiçeği virüsüne rastlanan 10 kişi, karantinaya alındı.

Açıklamada, halkın salgına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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