Nijerya'da bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti
Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişiler, İmo eyaletine bağlı Owerri bölgesindeki Umuguma Cezaevine bombalı saldırı düzenledi.
İki polisin yaşamını yitirdiği saldırıda, silahlı kişiler mahkumların firar etmelerine izin vererek cezaevini kundakladı.
Öte yandan İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Michael Abattam, olay yerine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.