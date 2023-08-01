Nijerya'da Biafra Yerli Halklarının 5 Üyesi Yakalandı

Nijerya'nın güneyindeki Anambra ve İmo eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 5 üyesi yakalandı. Operasyonlarda teröristlere ait eğitim kampları imha edildi ve silahlar ele geçirildi.

Nijerya'nın güneyindeki Anambra ve İmo eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 5 üyesi yakalandı.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, aldığı istihbarat üzerine polis ile işbirliğinde Anambra ve İmo eyaletlerinde IPOB'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonlarda 5 IPOB üyesinin yakalandığını ve çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Teröristlerin eğitim kamplarının imha edildiğini aktaran Nwachukwu, örgüte ait silahlar, el bombaları ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nwachukwu, operasyonlarda 5 asker ve 2 polisin yaralandığını ifade etti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.