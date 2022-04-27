Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı

Nijerya hükümeti, ülkede Ramazan Bayramı'nda olası bombalı saldırılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Nijerya hükümeti, ülkede Ramazan Bayramı'nda olası bombalı saldırılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Sözcüsü Peter Afunanya, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun silahlı çetelerin kritik altyapıya, ibadethanelere ve eğlence merkezlerine saldırı düzenleme planını ortaya çıkardığını belirtti.

Afunanya, Ramazan Bayramı sırasında halkın olası bombalı saldırılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da son olarak 4 Nisan'da Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Ramazan Bayramı, Saldırı, Nijerya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title