Emniyet sorunlarının yaşandığı Nijerya'da bayram namazları için 52 bin güvenlik gücü görevlendirildi.

Emniyet sorunlarının yaşandığı Nijerya'da bayram namazları için 52 bin güvenlik gücü görevlendirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansından (NSCDC) General Ahmed Abubakar Audi, güvenlik güçlerinin bayramda insanların emniyetini sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde 52 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini kaydeden Audi, "Diğer güvenlik kurumlarıyla sinerji içerisinde halkın huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmesini istiyoruz. Halkın hayatı ve mallarını korumaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Audi, bayramda halkın olası saldırılara karşı daha dikkatli olması çağrısı yaptı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.